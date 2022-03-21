İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ’Masa Tenisi Kurum ve Kuruluşlar İl Birinciliği’ müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Masa Tenisi Kurum ve Kuruluşlar İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren gruplara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından verildi.


Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara ilgi yoğun oldu. Müsabakalar neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü grubu birinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü grubu ikinci, İl Müftülüğü grubu üçüncü ve Devlet Hastanesi grubu dördüncü oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yaptığı açıklamada, başarı elde eden grupları tebrik ederek, spor hayatlarında başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.