Afyonkarahisar'da düzenlenen ‘Matematik Şenliği'nde İstek Fen Lisesi birinci, Süleyman Demirel Fen Lisesi ikinci Kamil Miras Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Matematik Seferberliği" çerçevesinde Afyonkarahisar'da ‘Matematik Şenliği' düzenlendi. 9 ve 10 uncu sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Matematik Şenliği" etkinlikleri Afyonkarahisar Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen şenlik ile öğrencilere analiz ve yorum becerisini kazandırma, matematiği güncel hayata yansıtabileceklerine inandırmak ve öğrencilerimize farkındalık kazandırabilmek amaçlanıyor. Kentte ilk defa düzenlenen programda Matematik Olimpiyatları düzeyinde bilgi yarışmasının yanında şiir, şarkı, gösteri etkinliklerine de yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın dereceye giren öğrencileri tebrik ederek ödül takdim etti.