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Afyonkarahisar'da matematik şenliği tamamlandı

Afyonkarahisar’da Matematik Seferberliği kapsamında düzenlenen yarışma tamamlanırken dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da Matematik Seferberliği kapsamında düzenlenen yarışma tamamlanırken dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Afyon Kocatepe Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir kolej işbirliği ile 3-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde Matematik Şenliği Ortaokul ve Liseler arası Matematik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada, lise kategorisinde, özel bir kolej birinci, Süleyman Demirel Fen Lisesi ikinci, Afyon Lisesi ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise, özel bir koleji birinci olurken, Kocatepe Ortaokulu ikinci, Kadınana İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.


Yarışma sonunda yarı finallere katılan öğretmen ve öğrencilere madalya ve katılım belgeleri verilirken finallerde başarılı olan okullara ödülleri verildi.

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