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Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.


Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yüksek kesimlerinde bulunan Kumalar Dağı ve etrafı beyaza büründü. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı.

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