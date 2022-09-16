Afyonkarahisar'da mazbatası iptal edilen belde belediye başkanını başkanlığı düştü

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Gebeceler Belde Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşıma' nedeniyle mazbatası iptal edildi.

Gebeceler belde Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un Başkanlık mazbatası İçişle Bakanlığı tarafından iptal edildi. Mazbatası iptal edilen Toğulluk'un Belediye Başkanlığı da düşmüş oldu. Mazbata iptal nedeninin ise ‘ruhsatsız silah taşıma' olduğu öğrenilirken, beldenin yeni belediye başkanı belediye meclisi tarafından yapılan oylama ile belirlenecek.