Afyonkarahisar'da mesire alanında ot yangını

Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mesire alanındaki ormanlık alanında çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar hafif zarar görürken, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve orman ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının cam şişelerinden çıkabileceği düşünülüyor.