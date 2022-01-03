İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 9 yaralı

Afyonkarahisar’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.


Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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