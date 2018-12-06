Afyonkarahisar'da minik öğrenciler trafik dedektifi oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Zaferyolu İlkokulu minik öğrencilerine trafik dedektifi semineri düzenlendi.

Düzenlenen trafik dedektif konulu seminerde minik öğrenciler, trafik işareti, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken etkenler, emniyet kemeri ve çocuk oyun alanları gibi birçok konuyu hakkında bilgi edindiler. Araçların ön değil arka koltuğunda oturulacağını öğrenen minik öğrenciler, trafik dedektifi konusunu öğrenirken hayli heyecanlandılar. Trafik Polisi Zafer Yılmaz tarafından verilen seminerde minik öğrenciler trafik konusunda birbirinden ilginç sorular sordu. Akabinde ise soru cevap şeklinde geçen seminer minik öğrencilerin fotoğraf çekimi ile son buldu.