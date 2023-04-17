Afyonkarahisar'da miniklerden anlamlı bağış

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri hazırladıkları oyuncakları ve harçlıklarından biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara gönderdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, velileri ve öğreticilerin yardımlarıyla “En Sevdiğim Oyuncağım” paketleri hazırlayarak, çocuklara hediye edilmesi için, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya teslim etti. İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında Şuhut Fatih İlköğretim Okulu öğrencilerinin de ayrıca hazırlamış olduğu oyuncaklarla birlikte, iki ayrı çadır kentte eğitim gören, 4-6 yaş ve 7-10 yaş öğrencilerine hediye etti.