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Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan 2 kişiden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle asayiş ekiplerince yakalanan 2 kişiden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri olayın şüphelisinin İ.E. ve B.A. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Şuhut Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemenin vermiş olduğu kararın ardından şüphelilerden İ.E. tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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