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Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1'i ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Şuhut-Çakırözü köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakırözü köyü yolu istikametinde seyir halinde bulunan İlyas Uluçay (76) yönetimindeki 03 SK 340 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İlyas Uluçay ve Hatice Uluçay yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan İlyas Uluçay yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hatice Uluçay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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