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Afyonkarahisar'da müftülük personeli ve imam hatipler kan bağışında bulundu

Afyonkarahisar Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından başlatılan ’Kan Ver Afyon’ kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler, Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından başlatılan 'Kan Ver Afyon' kampanyasına destek verdi.


Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından Afyon Eğitim Vakfı (AEV) eşgüdümünde başlatılan, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından himaye edilen “Kan Ver Afyon” kampanyasına destek her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Müftülüğü personeli ve camilerde görevli imam hatipler kan bağışında bulundu. Zafer Meydan'ında bulunan kan alma aracında gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftü Vekili Harun Yılmaz da kan bağışında bulundu.

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