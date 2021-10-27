Afyonkarahisar'da muhtarlara MAKS eğitimi verildi

Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (RAM) düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Afyonkarahisar İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri de, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başladı. Muhtarların önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden Tanyeri konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muhtarlarımız demokrasimizin temek taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarıdır. 27 Eylül 1841 Tazminat İlanında yer alan, 1864 Vilayet Nizamnamesi'nde de yer alan muhtarlarımızın devlet için millet için çok büyük ve çok üstün görevler yapmaktadır.”

Konuşmalarından arından Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli Kıvaç Çinkılıç ve Mustafa Aksoy tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi Muhtarlık Modülü hakkında eğitim gerçekleştirilmesi ile program son buldu.