Afyonkarahisar'da ‘Mutluluk Kervanı' projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı ‘Mutluluk Kervanı' projesi ile polis ekipleri tarafından çocuklara güvenli trafik anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Mutluluk Kervanı' projesi çerçevesinde, Sülümenli beldesinde çocuklara yönelik eğitim çalışması yapıldı. Eğitimde trafik simülasyon eğitim aracı kullanılarak animasyon, film, video gibi gösterimler ile çocuklara trafik güvenliği anlatıldı.