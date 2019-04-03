İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Afyonkarahisar'da Müze-Okul Projesi protokolü imzalandı

Afyonkarahisar’da Müze-Okul Projesi protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez imzaladı.

Afyonkarahisar'da Müze-Okul Projesi protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez imzaladı.


Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüm ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, “Müze-Okul Projesi” protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır tarafından imzalandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın imzalanan protokolle ilgili olarak; “Eğitim alanında yeteri kadar kullanılmayan müzelerin eğitimde etkin bir biçimde kullanılması, okul ve müze işbirliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, çağdaş müzecilik anlayışının uygulanacak programlarla eğitime entegresini ve edilgen bir müzecilik anlayışından etkin, dinamik ve katılımcı bir müzecilik anlayışı ile öğrenci ve öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması, geçmişini, kültürünü bilen yaşayarak öğrenen nesillerin yetişmesinin sağlanması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan protokolü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.