Afyonkarahisar'da Müze-Okul Projesi protokolü imzalandı

Afyonkarahisar'da Müze-Okul Projesi protokolünü İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürü Mevlüt Üyümez imzaladı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüm ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, “Müze-Okul Projesi” protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır tarafından imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın imzalanan protokolle ilgili olarak; “Eğitim alanında yeteri kadar kullanılmayan müzelerin eğitimde etkin bir biçimde kullanılması, okul ve müze işbirliği çalışmalarının yaygınlaştırılması, çağdaş müzecilik anlayışının uygulanacak programlarla eğitime entegresini ve edilgen bir müzecilik anlayışından etkin, dinamik ve katılımcı bir müzecilik anlayışı ile öğrenci ve öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması, geçmişini, kültürünü bilen yaşayarak öğrenen nesillerin yetişmesinin sağlanması amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan protokolü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.