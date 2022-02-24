Afyonkarahisar'da ödüllü kitap okuma yarışması

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde Eğitim Kalitesini Arttırma projesi (ÇEKAP) kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çobanlar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ÇEKAP kapsamında öğrenciler kitap okumaya teşvik ve yönlendirme maksadıyla 7. ve 8. sınıflar yönelik ‘Ödüllü Kitap Okuma Yarışması' düzenlendi. ilçe Kadın Kültür Evi'nde düzenlenen programda 17 öğrenciye ödül aldı. Düzenlenen yarışma sonrası dereceye giren öğrencilere ödüllerini ilçe Kaymakamı Mücahit Öztürk ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Dereceye giren öğrencileri ve desteği ve emeği olan herkesi tebrik eden Kaymakam Öztürk, başarılarının devamını diledi.