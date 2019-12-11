Afyonkarahisar'da öğrenciler çöp toplayarak meydan okuyor

Afyonkarahisar'da liseler arasında başlatılan "Doğa için var mısın" projesi kapsamında Kocatepe Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin önemli mesire alanlarından olan Hıdırlık Tepesi'nde temizlik yaptı. Poşet poşet çöp toplayan öğrenciler çevre duyarlılığı konusunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesinin başlattığı “Doğa için var mısın” projesi kapsamında kentte bulunan okullar çöp toplayarak birbirine meydan okuyor. İmaret Camii bahçesinde doğa için temizlik yapan Afyon Anadolu Lisesi öğrencileri Afyon Kocatepe Anadolu Lisesine (AKAL) meydan okudu. AKAL öğrencileri de kentin mesire alanı olan Hıdırlık Tepesi'nde çöp toplayarak Ali Çağlar Anadolu Lisesine meydan okudu. Kısa zamanda tüm liseler arasında yayılan meydan okuma projesinin yıl sonuna kadar süreceği bildirildi. Hayata geçirilen projeyle doğanın daha temiz bir şekilde korunması hedefleniyor. Çöp toplama etkinliğine katılan okul öğrencileri de tüm vatandaşların çevreye duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu.

“Temizliğe teşvik ediyoruz”

Okul Müdürü Necdet Saraçoğlu yaptı açıklamada, öğrencilerinin kendi aralarında meydan okuyarak doğada temizlik yaptıklarını söyledi. Bu sayede doğanın korunması ve daha temiz kalmasını amaçladıklarını ifade eden Müdür Saraçoğlu, “Afyon'daki okullar arsında Atatürk Anadolu Lisesi tarafından geliştirilmiş olan ‘Doğa İçin Varız' projesi kapsamında okullar olarak doğanın temizlenmesi ve yaşanılacak bir ortam oluşturmak üzere okullar kendi aralarında bu projeye destek sağlıyor. Okullar birbirine meydan okuyarak temizlik yapma ve doğa için varız deyip farkındalık yaratıyor. Okullar birbirine top atarak adeta çevre temizliğine teşvik ediliyor. Bize meydan okuyan Afyon Lisesiydi bizde buna cevap olarak doğa için varız diyoruz ve Ali Çağlar Anadolu Lisesine meydan okuyoruz” dedi.

“Yıl sonuna kadar sürecek”

Öğretmen Nuriye Koç ise projeyi yıl sonuna kadar sürdürmeyi düşündüklerini dile getirdi. Koç şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizle beraber karar aldık insanların çevreyi çok kirlettiği doğaya zarar verdiği ve bu konuda farkındalık yaratılması gerektiği ihtiyacı üzerine böyle bir proje başlattık. Bu bir zincir aslında Atatürk Anadolu Lisesi başlattı daha sonra da sırayla liselere meydan okuyarak sürdü. Bunu sene sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”

“Biz doğaya çok kötü davranıyoruz”

Öğrenci Döne Kılıç da doğaya kötü davranıldığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Biz buraya çöp toplamak için geldik ve gerçekten çok fazla cam şişe var. Bu atık cam şişeler güneş ışığıyla birlikte yangın çıkarabilir. Doğa bize gerçekten çok fazla fayda sağlıyor. Yediğimiz yemekten içtiğimiz suya kadar her şeyimizi doğa sağlıyor. Fakat biz doğaya çok kötü davranıyoruz. Doğa bize bu kadar iyi davranırken biz niye doğaya bu kadar kötü davranıyoruz.”

"Herkes çöpüne dikkat etmeli"

Beşir Yeşilyurt ise çevrede bulunan çöpleri toplamak için geldiklerini ifade ederek, “Gerçekten acı verici bir gerçek var. Her yer çok pis. İnsanlarımız hiç saygı duymuyor doğaya. Böyle gidersek sonumuz kötü olacak. Herkes kendi çöplerine dikkat etse bu dünya tertemiz olur” diye konuştu.