Afyonkarahisar'da öğrenciler için kermes açıldı

Gönüllü kadınların hazırladığı el işi, hamur işi ve giyim üzerine düzenlenen kermesin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Semerkand Vakfı İl Başkanı M. Emin Birliktir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kermeste dualar edilirken İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, “Semerkand Vakfımızın Afyonkarahisar'da her yıl gerçekleştirdiği bu kermes faaliyeti yine bu yıl gerçekleşiyor. Ben özellikle bu kermese katkı sağlayan esnafımızı, tüccarımızı ama en önemlisi kendi elleriyle gerek yiyecek olarak, gerekse eşya olarak en güzel şekilde hünerlerini sergileyen hanımefendileri kutluyorum. Ellerine sağlık. Kermesimiz Semerkand Vakfımıza, Afyonumuza hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

Kermesin açılışının ardından davetliler kadınlar tarafından hazırlanan el işlerini inceledi. Kermes hakkında bilgi veren Semerkand Başkan M. Emin Birliktir, “Görmüş olduğunuz tüm mamullerin yüzde 95'ini kadınlarımız kendi el emeği, göz nurlarıyla hazırladılar. Buradan sağlanacak gelirlerin tamamı da biliyorsunuz üniversite öğrencilerimiz var. En son Erkmen bölgemizde açmış olduğumuz Kur'an kursumuz var, yatılı Kur'an kursu. Bu sene yaklaşık 60 tane öğrencimiz başladılar eğitime. Onların eğitimlerinde kullanılacak" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Semerkand Vakfı'nın ülkemiz genelinde yaptığı hayırlı çalışmaları takdirle izliyoruz. Buralardan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilerin sıkıntıları gideriliyor. Böylesi bir kermese vesile oldukları için Afyonkarahisar Semerkand Vakfı'nın yönetimine ve gönüllülerine teşekkür ederiz” dedi.