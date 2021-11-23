Afyonkarahisar'da öğrencilerden ‘Duygulandıran' öğretmenler günü hediyesi

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine hediye almak yerine aralarında topladıkları harçlıkları öğretmenleri Esin Civan'a teslim ederek,

3 yaşındaki hasta Miraç Emir'in tedavisinde kullanılmasını istedi.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 1-F sınıf öğretmeni Esin Civan ara tatilden sonra öğrencilerine öğretmen bir ailenin çocuklarının hastalığını anlattı. Bu konudan çok etkilenen öğrenciler akşam evde anne ve babalarına olayı anlatarak aldıkları harçlıkları öğretmenler günü hediyesi için Esin Civan'a teslim etti. Öğrencilerinin davranışından çok etkilenen öğretmen Civan göz yaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı.

31 yıllık öğretmenlik hayatında böyle bir olay yaşamadığını anlatan Esin Civan, “Öğretmen bir arkadaşımızın çocuğunun Smatip1 hastası olduğunu ve tedavisinin çok pahalı bir hastalık olmasını hakkında sınıfta kısa bir konuşma yapmış üzgün olduğumu anlatmıştım. Çocuklarım bunu evlerinde velilerine anlatmışlar. Onlarda öğretmenler günü nedeniyle çocuklarına her zamankinden daha fazla harçlık vermişler. Derse başladığım zaman öğrencilerim ellerindeki zarfları tek tek getirip masama koyunca çok şaşırdım. Bu nedir diye sorduğumda Miraç Emir için size öğretmenler günü hediyesi dediler. İşte o anda masaya zor tutundum. Yerime oturup ağlamaya başladım” dedi.