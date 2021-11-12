Afyonkarahisar'da öğrencilerin başarısı ve devamsızlıkları masaya yatırıldı

Toplantıda öğrencilerin akademik başarıları ve okula devamsızlıkları konuları değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Şube Müdürü Mustafa Günay da hazır bulundu. Toplantı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Liselerde eğitimini sürdüren öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına ve devamsızlıkların azaltılarak okul terkinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, yürütülmekte olan projeler de değerlendirildi. Patent marka tasarım tescili konusunda yapılan çalışma ve faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul yöneticilere ve öğretmenlere başarılar dileyerek, alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.