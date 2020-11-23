Afyonkarahisar'da öğretmenlere yönelik sosyal medya konferansı

Okul yönetimini tarafından geçtiğimiz eylül ayında başlatılan motivasyon artırma eğitimleri devam ediyor. Okul Müdürü Nuri Altaş, Müdür Yardımcıları Şükrü Balpınar ile Ersin Oçan öncülüğünde devam eden ve online gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin bu haftaki konuğu Eğitim Yöneticileri Derneği (EYÜDER) İstanbul Temsilcisi Murat Ermiş oldu. Ermiş konuşmasına EYÜDER hakkında bilgi vererek başladı. Sosyal medyada ‘Dijital Devrim' konusunda bir sunum gerçekleştiren Ermiş, “Sosyal medyaya dijital devrim diyebiliriz. Artık sosyal medyasız bir gün geçiremiyoruz. Aslında sosyal medyada kontrol mekanizması biziz. Buna göre kullanıldığı zaman sosyal medyanın faydalarını görürüz. Öğrencilerimize sosyal medyanın kullanımıyla ilgi güzel örnek olacak şeyler paylaşılmasında eğitimler verebiliriz” dedi.

Ermiş ayrıca tüm sosyal medya platformlarıyla detaylı bilgiler vererek kendisine iletilen soruları da yanıtladı.

Konuşmalarında ardından Okul Müdürü Nuri Altaş, Ermiş'e deneyim ve bilgilerini paylaşmasından dolayı teşekkür etti.