Afyonkarahisar'da okçuluk müsabakaların birincileri belli oldu

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği içerisinde devam eden okul spor faaliyetleri kapsamında okçuluk yarışları düzenlendi. Makaralı yay ve klasik yay ile yapılan yarışmalara 42 sporcu katıldı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okullar belirlendi. Minik kızlar Klasik Yay 20 metre mesafede Nuran Gürel birinci olurken, makaralı yay 30 metrede mesafede yıldız kızlarda Ceylin Metin, yıldız erkeklerde de Muhammed Eymen Yalçın birinci oldu. Klasik yay 30 metrede mesafede yapılan yarışlarda küçükler kategorisinde erkeklerde Adem Çavdar, kızlarda Ada Ceren Varlık, yıldızlar kategorisinde de erkeklerde Ömer Gürel, kızlarda da Esin Uyar birinci sırada yer aldı. Gençler kategorisinde düzenlenen Klasik yay erkek yarışlarında 60 metrede Osman İsceli, 50 metrede İbrahim Karaca birinci olurken Makaralı Yay kızlar yarışlarında Elifnaz Ecrin Mert birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporcular 22-25 Mayıs da Mersin'de yapılacak olan Okçuluk Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Yarışmaların ardından düzenlenen törenle İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.