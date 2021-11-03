Afyonkarahisar'da okul öncesi öğretmenlere “ileri seviye” eğitimi verildi

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın, Şube Müdürü Murat Diktaş ve okulöncesi öğretmenlerimiz katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın konuşmasında yapılan protokolün öneminden bahsederek E - STEM projesi kapsamında eğitimlerinin verilmesi ile birlikte okullarda STEM faaliyetlerinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi. “İleri seviye” E-STEM eğitimi 2-5 Kasım 2021 tarihleri arasında, alanında uzman öğretim üyeleri ve okulöncesi öğretmenleri ile devam edeceği açıklandı.