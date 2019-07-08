Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan, ‘Tasarım Beceri Atölyesi'nde eğitimlere katılan öğrenciler hem el becerilerini geliştirecek, hem de ileride meslek seçimlerine daha rahat karar verebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 eğitim vizyonu kapsamında Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, ‘Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı. Bir iş adamı tarafından okul bahçesine kurulan beceri atölyesinde eğitimler başladı. Alanlarında uzman öğretmenler tarafından öğrencilere, temel elektronik, algoridma, kodlama robotik, 3d yazıcı ile modelleme, ahşap, doğa yaşam astronomi, doğa kampı gibi çeşitli eğitimler veriliyor. Öğrenciler pratik yaparak hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ileride yapmak istedikleri mesleğe daha kolay yönelebiliyorlar. Gruplar halinde 1 hafta süren eğitimlerin son gününde öğrenciler doğada 1 gece konaklıyor.

BOŞ ZAMANLARINDA BECERİ KAZANIYORLAR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Tezgiden, yaptığı açıklamada ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenlediklerini söyledi. Tezgiden, “Okulumuz hobi ve tasarım atölyesinde ortaokul öğrencilerine yönelik bir yaz kampı düzenliyoruz. Atölyemiz tamamen yerel imkânlarla Afyonkarahisar ilinde bir inşaat firmasının desteğiyle okulumuza kazandırıldı. Donanımı ise Afyonkarahisar Belediyesi ve il özel idaremiz tarafından sağlandı. Amacımız 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde öğrencilerimizin boş zamanlarını geçirebilecekleri alanlarında veya diğer alanlarında daha çok beceri kazanabilecekleri alanlar oluşturmaktı. Öğrencilerimiz atölyelerimizdeki eğitimlerden oldukça memnun kaldılar. Bu da bizi mutlu etti. Yaz tatili bittiğinde ilimizdeki ortaokul öğrencilerine yönelik robotik kodlama, 3d modelleme, temel elektronik ve hafta sonunu da doğa kampı şeklinde 1 gece geçirebilecekler. Ailelerimiz öğrencilerini kayıt ettirdi. Onların bu memnuniyeti önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların devam etmesine teşvik ediyor. Ben atölyemizin kurulmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İLERİDE ELEKTRİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM

Ortaokul öğrencisi Defne Tepekorca, kursa katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Çok eğlenceli bir kurs geçirdiğini ifade eden Tepekorcan, “Yeni arkadaşlarla tanıştık. Elektrikli ilgili şeyler yaptık, tornacılık yaptık. Ben ileride elektrik mühendisi olmak istiyorum. Kendimi de bu yönde geliştireceğim” dedi.

KAMP ALIŞTIRMASI YAPIYORUZ

Ali İlber Kürklü ise, 8'inci sınıfa geçtiğini ifade ederek şöyle devam etti;

“Bu kursa geldiğimden dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır öğrenmek istediğim lehim yapmayı çok merak ediyordum. Bunu öğrencim. Tornaya ilgim vardı onu öğrendim. 3 boyutlu yazıcı ile modelleme yapıp onun basımı yaptık. Hafta sonu da kamp yapacağız. Ona alıştırma yapıyoruz.”

KURSA KATILMAKTAN ÇOK MUTLU OLDUM

Mustafa Eren Gördes de, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Ahşap atölyesinde tornacılık yaptım. Çok güzeldi. Burada yeni arkadaşlarımla tanıştım. Şuanda 6'ıncı sınıfa geçtim. Bu kursa gittiğim için çok mutluyum, çokta memnun oldum” dedi.

İdil Yalçın ise, kursa kuzenleriyle birlikte katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra konuşan Ayşe Kürklü ise, kursa gelecek yılda katılmak istediğini ifade ederek şunları söyledi;

“5'inci sınıfa geçtim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada en çok sevdiğim tornacılık ve lehim yapmak oldu. Çok eğlenceli geçiyor bir daha buraya gelmek isterim.”