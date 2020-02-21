Afyonkarahisar'da otobüs kazalarının önlemesi için toplantı yapıldı

Afyonkarahisar'da otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz idaresinde gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, emniyet ve jandarma yetkilileri, otobüs firması sahipleri, temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, son dönemlerde trafik kazalarında artış yaşandığını söyledi. Tutulmaz, “Trafik kazalarının özellikle de otobüslerin sebep olduğu trafik kazalarının önlenmesi için neler yapabiliriz? Bu konuları hep beraber değerlendirmek üzere bir aradayız. Son zamanlarda malumunuz olduğu üzere trafik kazalarında özellikle otobüsten kaynaklanan trafik kazalarında bir artış oldu. İlimiz açısından çok artış olmadı ama ülke genelinde böyle bir sıkıntı oldu. Bunu gidermek üzere Bakanlığımız şu anda 81 vilayet ve tüm ilçelerde aynı anda bu yönde bir toplantı yaparak bu konuya dikkat çekmek istiyor. Bunun önemini sektörün kamu ve özel tarafıyla birlikte değerlendirilip bir tedbir ağının başlatılmasını istiyoruz” dedi.

Sadece trafikte değil har alanda kurallara uymalıyız

Trafik kurallarına uymanın önemine değinen Vali Tutulmaz, "Kurallara uymak hem günlük hayatta hem de trafikte çok çok önemli. Güçlü devlet, etkin devlet, büyük devlet ancak kurallara uymakla mümkün olur. Kuralın olmadığı hiçbir toplum yok ancak kurala uyup uymamayla ilgili farklılık var. Toplumlar arasında. Kurala uyan toplumlar daha zengin, daha müreffeh, insan hakları daha gelişmiş toplumlar fakat kurala uymayan toplumlar daha geri kalmış, insan hakları daha geri kalmış, demokrasisi oturmamış toplumlardır. Onun için toplum olarak sadece trafikte değil her alanda kurala uymamız gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu toplantıda bundan sonra trafikle ilgili kuralları hepimize daha fazla hatırlatır ve bunları ilke ediniriz diyorum” ifadelerini kullandı.

Kurallar ve tedbirler anlatıldı

Toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer ise, Afyonkarahisar'dan geçen yıl 14 milyon araç geçtiğinin bunun 304 binin otobüs olduğunu ifade etti. Özer, "Afyonkarahisar'ın 5 HTSçıkış noktası var. Geçen yıl yapılan sayımlarda ilimizden 14 milyon araç geçmiş bunun 305 bini otobüs oluyor. Yani yüzde 2'si otobüs. Otobüs olarak yoğun bir trafiğe sahip bir iliz. Otogarla yapmış olduğumuz görüşmelerde otogarımıza ortalama 275 otobüs giriyor. Bunun yanı sıra ilimizde 7 mola yeri vardır. Otogarımız da bunların içerisindedir. Geçen yıl otobüslerin karıştığı 4 ölümlü kazamız oldu. En son kazamız Çobanlar kavşağında meydana geldi. İlimizde en büyük kaza geçen yıl Sandıklı yolunda meydana geldi. O kazada 7 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Özer, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirleri anlatan bir sunum yaptı. Kış şartlarına uygun lastik kullanılması gerektiğini ifade eden Özer, yorgun ve uykusuz halde yola çıkılmaması gerektiğini dile getirdi. Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz şehrin bazı noktalarında elektronik denetleme sisteminin başladığını söyleyerek sürücüleri bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı.