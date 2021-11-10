Afyonkarahisar'da otobüs şoförlerinin 10 Kasım geleneği bu yılda sürdü

Afyonkarahisar'da 10 Kasım etkinlikleri kapsamında sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte adeta hayat dururken, halk otobüslerinin şoförleri de otobüslerini bulundukları duraklarda park ederek ‘Ata'ya saygı duruşunda bulundular.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Kentte saatlerde 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile hayat 2 dakikalığına adeta durdu. Afyonkarahisar'da şehir içi ulaşım yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsleri şoförleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım da saygı duruşu geleneğini bozmayarak sirenlerin çalması ile birlikte kullandıkları otobüsleri duraklara park ederek Ata'ya saygı duruşuna geçtiler. Otobüs şoförlerine vatandaşlar ile birlikte o sırada yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri de çaldıkları klaksonlar ile eşlik etti.