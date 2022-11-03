İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.


Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut kara yolu, Halımoru rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiler göre Şuhut ilçesi istikametinden Afyonkarahisar şehir merkezi istikametine seyir eden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilik belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve ilik yardım ekibi sevk edildi.

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