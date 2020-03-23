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Afyonkarahisar'da parklar bulunan banklar toplandı

Korona virüs nedeniyle Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan parklardaki banklar toplandı.


Korona virüs salgının görülmesinin ardından Türkiye'de birçok önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan oturma banklarında gün boyu zaman geçiren vatandaşların can güvenliği sebebi ile salgın tehlikesi geçene kadar banklar belediye ekipleri tarafından toplandı. Anıtpark, Yeşilpark başta olmak üzere İmaret Cami bahçesindeki toplanan tüm banklar salgın geçene kadar depolarda muhafaza edilecek. Yine parklarda yere sabit şekilde bulunan banklar eklerin gerçekleştirdiği kesme işlemlerinin ardından toplanarak depolara götürüldü. Salgının olmadığı dönemde daha çok yaşlı kesim tarafından oturma alanı olarak tercih edilen mekanlar son günlerde yerine sessizliğe bıraktı.

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