Afyonkarahisar'da patates ekim yasağı kısmi alanda olacak

Afyonkarahisar'da patates ekiminin yasaklandığı paylaşımlarının üzerine Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, yasağın ürünlerdeki hastalıklardan dolayı kısmi alanda uygulandığını belirtti.

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay patates ekimi yasağı ile ilgili açıklamalarında, "Şimdi ilimiz genelinde Sandıklı, Afyonkarahisar, Çobanlar ve Emirdağ'da parsel bazlı yani çiftçinin anlayabileceği dilde tarla bazlı birkaç parselde toplam 496 dekarlık bir alanda patates siğil hastalığından dolayı ekime bir müddet ara verildi. Yani ilimiz genelinde patates ekimi ile ilgili bir sorun şu an için bulunmamaktadır. Hastalıklı tarlaların yasaklanması söz konusudur. Yani o işte özellikle ben çiftçi kardeşlerimize sosyal medyada yayın yapanlar hususunda kafalarını karıştırmamalarını çok fazla bu işlere itibar etmemelerini buradan tavsiye ediyorum. Yani bu konunun siyaseten malzeme yapılacak tarafı da yoktur. İşin aslı ilimiz genelinde 450 dekarlık arazide patates siğil hastalığından dolayı bir karantina mevcuttur. Bu tamamı kapsayan bir konu değil sadece parsel bazlı yani tarla bazlı bir yasaktır. Yani bu konuda çiftçilerimiz müsterih olsun. Patates ekiminin yasaklanması diye bir olay yoktur. Şuhut ilçemizde herhangi bir bölgede bir yasaklanma ne parsel bazlı ne yere şu an için mevcut değildir" dedi.

Patates ekimi ile uğraşan çiftçi Hasan Camcı ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Patates ekim alanları ile ilgili Şuhut ilçesinde herhangi bir ekim yasağı bulunmamaktadır. Öncelikle çiftçilerimize bu konuda bilgilendirmede bulunmuş olalım. İkinci bir husus ise patates hastalığı ile ilgili burada bir virüse veya kanserojen bir etkiye sahip olan bir alan sahip bir alan sahip değil. Senelerdir ekilen ve söküm yapılan alanlarımız mevcut. Bu zaman dilimine kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Şuhut patatesi ihracattan ziyade Türkiye genelinde isim yapmış bir özelliğe sahip. Bu da burada ekim yapılan alanlarda patates cinsinin özelliğinden patates ekim alanlarının konumundan ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Patates cinsi olarak kızartmalık ve yağ çekmeyen bir cins olduğu için tutulan ve sevilen bir çeşittir. Konum itibari ile de bin 200 rakımlı bir konuma sahip olduğu için plato özelliğine sahip yayla havası ikliminde yetiştiği için Şuhut patatesi lezzetli ve yağ çekmeyen bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden Şuhut patatesinin bir unvanı ve özelliği bulunmaktadır. Şuhut patatesi genelde İstanbul merkezli olarak tükenmektedir. Patates genelde buradan İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bursa, Antalya bu bölgelerde yani Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesinde yoğun olarak tüketilmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise genelde Niğde, Nevşehir, Kayseri bölgelerinin ürünleri tüketilmektedir. İnşallah tüketicilerimiz bu konuda daha hassas davranırlar çünkü Şuhut patatesinde herhangi bir hastalık bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.