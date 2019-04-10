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Afyonkarahisar'da polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlamaları

Afyonkarahisar’da Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kocatepe Parkı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.


Yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Eker, Polis Moral Eğitim Merkezi Şeref Karakaya Atatürk anıtına çelenk sundu. Program, törene katılan tüm emniyet teşkilatının toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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