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Afyonkarahisar'da polisten 'huzur-3' uygulaması

Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘huzur-3’ uygulaması adı altında yapılan denetimde ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından ‘huzur-3' uygulaması adı altında yapılan denetimde ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte ‘huzur-3' uygulaması adı altında yaklaşık 2 saat süren denetim yapıldı. Denetimde 22 ekip görev alırken, 405 şahsın Genel Bilgi Taraması üzerinden kimlik sorgulaması yapılıp, 43 araç kontrol edildi. Denetimde ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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