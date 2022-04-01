İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazıyla başladı

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da Ramazan ayı camilerde kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Ramazan ayı camilerde kılınan ilk teravih namazıyla başladı.


Kentte teravih namazının kılınmasıyla Ramazan ayı huşu içerisinde başladı. Bu gece ilk sahurun yapılacağı kentte ilk iftar ise 19.28'de açılacak. Ramazan ayını ulaşmanın sevincini yaşayan cemaat 2 yıl aradan sonra camilerde toplu bir şekilde teravih namazını kılmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.