Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı trafik tedbirleri

2019 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlığında yapıldı. Vali Tutulmaz, Emniyetin bayramda toplam 73 trafik ekibi ile 270 personel görev alacağını kaydetti.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlığında yapılan Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri toplantısında İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve beraberindekiler hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimlerini 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 arasında 11 gün süreyle gerçekleştirecek. Bu kapsamda 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen “Trafik Tedbirleri” konulu talimatta 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemleri tek tek sıralandı.

“113 ekiple 292 jandarma personeli görev başında”

İl genelinde alınan trafik tedbirleri hakkında da bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, “Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gidiş ve dönüş trafiğinde ilimizden geçiş yapacak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde Emniyet ve Jandarma ekipleri teyakkuzda olacak. Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik timleri kazaların yoğun yaşandığı noktalarda görünür olarak il genelini kapsayan eş zamanlı uygulamalar ve denetimler yapacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51 asayiş timi, 24 trafik timi, 8 radar, 1 motosikletli asayiş timi, 5 köpek unsuru, 22 drone, 9 diğer unsurlar, 6 mobil plaka tanıma sistemi olmak üzere toplam 113 unsur ve 292 personelin katılımıyla emniyet tedbiri alınacak” şeklinde bilgiler verdi.

“Emniyet 73 ekip 270 personelle görev başında olacak”

Emniyet ekiplerinin de Ramazan Bayramı tatili süresince görev başında olacağını kaydeden Vali Mustafa Tutulmaz, “53 Emniyet ekibi şehirlerarası güzergâhlarımızda, 20 ekip il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 73 trafik ekibi ile 270 personel görev alacak. Yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde geçen yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 50, ölü sayısında ise yüzde 60 düşüş yaşanmıştır. Geçen yıl bayramda yaklaşık 350 bin araç geçişinin olduğu ilimizde kavşaklarda, ana yollarda ve geçiş güzergâhlarında görev alacak ekiplerimiz sorunsuz bir bayram süreci geçirilmesi için görev başında olacak” diye konuştu.

Ramazan Bayramında yolculuk edecek olan vatandaşlarımıza da seslenen Vali Tutulmaz, “ Bayramın bayram tadında olması için biz kamu görevlileri, emniyet ve jandarma ekiplerimiz görev başında olacağız. İçişleri Bakanlığımız bayram tatilinin sorunsuz geçirilmesi için her bayram olduğu gibi bu bayram da teyakkuzda olacak. Bizi ve sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen hızlı gitmeyin, lütfen 'bir şey olmaz' demeyin. Bayramımız, matemimiz olmasın. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Lütfen kurallara uyalım. Bayramı bayram gibi yaşayalım. Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.