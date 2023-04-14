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Afyonkarahisar'da “Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları”

Afyonkarahisar’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.


Miftah Kur'an Kursunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Özcan Gökçebey, İl Müftüsü Sinan Kazancı, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, il vaizleri, şube müdürleri, il-ilçe zekat koordinatörleri ve müftülük çalışanları katıldı. İl Müftüsü Sinan Kazancı yaptığı açış konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Kazancı, bu hizmetlere sahip çıkılması ve zekat konusunda halkımızın doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Zekat konusuyla ilgili sunum yapan Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay, “Bizler din görevlileri olarak toplumu, zekat ibadeti ve önemi hakkında bilgilendirmek ve insanlara zekatlarını nasıl ve nerelere vermeleri gerektiğini doğru anlatmakla sorumluyuz” dedi.

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