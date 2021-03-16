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Afyonkarahisar'da “Rengin Diyalektiği” sergisi açıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Öğr. Üyesi Hülya Parlakkalay'ın “Rengin Diyalektiği” isimli kişisel resim sergisi açıldı.


AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü sergi alanında yer alan serginin açılışına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akçay, Resim Bölümü Başkanı Doç. Erdal Ünsal, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Zeynep Gürman, Danışma Kurulu Üyesi Gülenay Yalçınkaya ile birlikte öğretim elemanları ve Afyonkarahisarlı sanatseverler katıldı. 14 adet tuval üzerine yağlıboya eserin yer aldığı sergi, 29 Mart 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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