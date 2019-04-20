Afyonkarahisar'da RETİDER kuruldu

Afyonkarahisar'da yeni kurulan Retina Hastaları Dayanışma Derneği (RETİDER) tanıtım toplantısı düzenledi.

Afyonkarahisar Belediyesine ait Karayolları Parkı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri ve dernek üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Dernek Başkanı Mesut Yurt yaptı.

"Ülkemizde yaklaşık 500 bine yakın kişinin görme engelli olduğu tahmin edilmektedir"

Başkan Yurt, açıklamasında Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin retina hastası olduğuna dikkat çekti. Hastalığın tedavisinde dünyada önemli gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Yurt, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre her bin kişiden 6'sı görme engellidir. Bundan yola çıktığımızda ülkemizde yaklaşık 500 bine yakın kişinin görme engelli olduğu tahmin edilmektedir. Bu hastaların tedavilerine yönelik son yıllarda dünyada ciddi ilerlemeler kaydedilmektedir. Teknolojinin ve genetik biliminin de katkıları ile eskiden imkansız gibi bilen bazı hastalıkların hem tanısı hem de tedavisi mümkündür. Görme kayıplarının birçoğu genetiktir. Bu açıdan önce tedaviler, bozukluğu tespit olunup sonrasında tedavi etmek şeklinde olmaktadır. Derneğimizin de hedeflerinden bir tanesi üniversitede de tıbbi yaklaşımlar sergilemek olacaktır. Tüm dünyadaki çalışmaları takip ederek ülkemizde de bir üniversitemizin önceliğinde Retina Araştırmaları Merkezi Laboratuvarı oluşturulması en büyük hedefidir" ifadelerini kullandı.

"Derneğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise yeni kurulan derneğin hayırlı olmasını dileyerek dernek faaliyetlerine her zaman destek olacaklarını ifade etti. Zeybek, "Mesut hocamla uzun süredir çalışıyorum. Her sivil toplum örgütünde görev alan, aldığı görevleri yerine getiren bir kişi. Bu dernekte de kendisine ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Reşat hocamın başarılı çalışmalarını biliyorum. Üniversitede de kendisi başarılı çalışmalara imza attı. Hocamızın siyasi olarak Afyon'da kalması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kendileri bu şehre büyük kazanımlarda bulunacaktır bundan eminim. Retina deyip geçmemek lazım. Göz hastalıkları büyük önem arz ediyor. Öncelik ettikleri için akademisyenlere bilim inşalarına başarılar diliyorum. Derneğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Göz Hastalıkları Uzmanı Reşat Duman tarafından retina hastalığı hakkında bilgiler verildi.