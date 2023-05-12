Afyonkarahisar'da sağanak hayatı felç etti

Sağanak yağışın etkili olduğu Afyonkarahisar'da yollar göle dönerken şehirde altyapı adeta çöktü.

Meteorolojin günler öncesinde yaptığı uyarı sonrası sağanak yağış öğleden sonra başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağışın ardından Afyonkarahisar'da adeta alt yapı çöktü. Yolların göllere döndüğü kentte araçlarla birlikte yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yayalar yollarda karşıda karşıya geçmek için suların içine girdi. Yoğun yağıştan dolayı Uzun Çarşı ve Bedesten Çarşısı'ndaki bir çok dükkan ve iş yerini de su bastı. Yağışın devam ettiği kent merkezinde yol ortasında suya kapılan bir trafik dubası ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Yağışın ardından ihbarlara yetişmeyen Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri ise sel baskını yaşanan bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.