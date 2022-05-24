Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler

Yeşilay Bisiklet Turu Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezlerindeki gençlerin katılımıyla tamamlandı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin düzenlediği ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkı sunduğu 10. Yeşilay Bisiklet Turu yüzlerce kişinin katılımı ile tamamlandı. Kötü alışkanlıkların yerini spor dolu bir hayat ile doldurmaya yönelik düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turuna, Afyonkarahisar ve Karahisar Gençlik Merkezi'nden de onlarca gönüllü genç katılım sağladı.