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Afyonkarahisar'da sağlık için voleybol turnuvası düzenlendi

Afyonkarahisar’da "Sağlık İçin Hareket Et" temalı voleybol turnuvası tamamlandı.

Afyonkarahisar'da "Sağlık İçin Hareket Et" temalı voleybol turnuvası tamamlandı.


Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sağlık İçin Hareket Et" temalı voleybol turnuvası oynanan final maçı ile sona erdi. Fiziksel aktiviteye teşvik amacıyla düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz ve Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Konya tarafından verildi. Turnuvanın şampiyonu Halk Sağlığı Takımı oldu.

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