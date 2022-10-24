İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da sağlık turizmi noktasında önemli bir protokol imzalandı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine imzalanan protokolle yurt dışından hasta kabulüne başlanacak.


Uluslararası bir sağlık turizmi firması ile Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü arasında, sağlık turizmi protokolü imzalandı. Protokol, firmanın yönetim kurulu başkanı Serkan Ülkü, danışman Dr. Öğretim Üyesi Zafer Söylemez ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ülke dışından gelecek yabancı hastalarımıza, sağlık turizmi çerçevesinde hizmet verilecek olup gerekli hazırlıkları takiben yabancı hasta kabulüne başlanacak.


Korkmaz, imzaların ardından her iki taraf da protokolün Afyonkarahisar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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