Afyonkarahisar'da salgınla mücadelede koruyucu ekipman desteği

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, (Covıd-19) pandemisi sürecinde hastalarına verdiği hizmette özveri ile görevlerini yerine getiren hastane personellerinin ve hastaların salgından etkilenme riskini azaltmak ve güvenliklerini gözetmek amacıyla projelendirerek, kendi ürettiği ekipmanları hastanede kullanmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları ve hastaların tedavi süreçleri esnasında salgın riski ile karşı karşıya kalma ihtimalini gidermek amacıyla oluşturulan koruyucu ekipmanlar ile tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Yüz siperliği, numune alma kabini, entübasyon ve aspirasyon gibi hastanın ortama virüs yayabilme durumlarında kullanılabilecek ve sağlık çalışanını koruyacak yılan kamera ile yapılan video laringoskop ve aerosol kutuları, sedye ve tekerlekli sandalye ile hastayı taşırken bulaşmayı önleyecek kabinler, baş ve boyun bölgesini koruyacak bone, bir solunum cihazının birden fazla hastaya kullanılabilmesini sağlayan Y aparat gibi bulaşmayı engelleyen ekipmanlar aktif olarak kullanılıyor.