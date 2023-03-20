Afyonkarahisar'da satranç turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası düzenlenen müsabakalar neticesinde tamamlandı. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda 8 yaş ve altı kategori, 10 yaş ve altı kategori, 12 yaş ve altı kategori ile açık kategoride toplamda 46 sporcu katılım gösterdi. 8 yaş ve altı kategoride Asım Enes Kırdar birinci, 10 yaş ve altı kategoride Muhammet Semih Düzgün birinci, 12 yaş ve altı kategoride Meryem Bengisu Şahin birinci, açık kategoride ise Taha Ramazan Uysal birinci oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile birlikte dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Fahrettin Kayar tarafından takdim edildi.