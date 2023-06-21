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Afyonkarahisar'da satranç turnuvası tamamlandı

Afyonkarahisar’da 94 sporcunun katılımıyla düzenlenen Satranç Turnuvasında 4 farklı kategoride birinci olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Afyonkarahisar'da 94 sporcunun katılımıyla düzenlenen Satranç Turnuvasında 4 farklı kategoride birinci olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.


8 yaş ve altı kategoride Eymen Talha İlgar birinci, 10 yaş ve altı kategoride Kerem Saraç birinci, 14 yaş ve altı kategoride Aslınur Berrin Aydın birinci, açık kategoride ise Selim Kurtli birinci oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

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