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Afyonkarahisar'da ‘Seçim Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Valisi Doç.

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerin güvenli ve huzur bir ortamda geçmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.


Vali Yiğitbaşı başkanlığında İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımı ile ‘Seçim Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda mayıs ayında yapılacak seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için çaba sarf edeceklerini ifade eden Vali Yiğitbaşı, bu çerçevede kolluk güçleri başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.

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