Afyonkarahisar'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ile gazilere Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 'Devlet Övünç Madalyası' ve beratları törenle tevcih edildi. Törende Vali Mustafa Tutulmaz'ın protokol yerine şehit ailelerinin arkasına oturması dikkat çekti.

Valilikte düzenlenen programda ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit edici unsurlar ve terör örgütleri ile çatışma esnasında şehit düşen askerlerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi. Vali Mustafa Tutulmaz, tören başlamadan önce kendisinin oturması için ayrılan yeri uygun bulmadığını ifade ederek, şehit ailelerinin bulunduğu yere oturmak istedi. Şehit aileleri ön sırayı boşaltıp Vali Tutulmaz'ın oturmasını isterken, Vali Tutulmaz ise ikinci sıraya geçerek şehit ailelerinin arkasına oturdu.

Törende konuşan Vali Tutulmaz, “Bugün Türkiye'nin her ilinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları şehitlerimizin ailelerine tevcih edilecek. Aynı anda olması ve Ramazan ayının ilk günü olması dolayısıyla ayrı bir anlam ifade ediyor. Değerli şehit yakınlarımıza tevcih edilecek bu madalya milletimizin minnettarlığının, şükranının bir göstergesidir. Sizlerin evlatları, eşiniz, yakınınız bu vatan için şehit oldu. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin şehadetidir. Tarih boyunca bu topraklarda kalabilmenin, bu topraklara sahip olmanın hep bedelini ödüyoruz. Bu dönemde de bu bedeli sizin evlatlarınız ödedi. Ödemeye de devam ediyoruz” dedi.

En çok bedel ödeyen illerden birisinin de Afyonkarahisar olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, “Afyonkarahisar vatan için, memleket için geçmişte Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir şekilde fedakârlık yaptığı gibi günümüzde de iç güvenlikte benzer fedakârlığı yaparak vatan için, bayrak için yapılması gerekeni sonuna kadar yapma gayreti içerisindedir. Bundan dolayı hemşehrilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bugün 5 kardeşimize yaptıkları fedakârlığın, vatan için verdikleri canın bir şükranı olarak Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile sizlere takdim edilecek. Ancak sizlerden bunu 82 milyon vatandaşımızın övünç madalyası olarak kabul etmenizi istirham ediyoruz. Artık bu evlatlarımız 82 milyon insanın, tüm milletimizin bir evladıdır. Onlar bağrına basmıştır. Bundan böyle sizler de 82 milyonun yakınısınız. Sizlerin de bunu böyle algılamanızı talep ediyoruz. Ben buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah bu acıları bir daha bu millete göstermesin” şeklinde konuştu.