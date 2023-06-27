Afyonkarahisar'da semt pazarlarında Arife günü yoğunluğu

Afyonkarahisar'da vatandaşlar bayram alışverişlerini son güne bırakınca kent merkezinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi semt pazarlarında alışveriş yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı. Vatandaşların alışverişlerini Arife gününe bırakmaları kalabalıklığa neden oldu. Esnaf satışlardan memnun olduklarını ifade ederken, yaklaşık 1 haftadan bu yana kurulu olan Ambaryolu'ndaki pazarda büyük bir yoğunluk olduğunu kaydettiler.

Pazarda giysi ve ayakkabının yanı sıra en fazla satışı yapılan ürünlerinde başında ise bayram şekeri, kolonya ve kuruyemiş satışlarının hızlı olduğu gözlendi. Bayramın vazgeçilmezi şekerin kilogram fiyatının ise 50 TL'den başladığı aktarıldı. Pazarların akşam geç saatlere kadar açık olacağı belirtildi.