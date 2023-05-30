Afyonkarahisar'da sevincin adı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de bitime iki hafta kala Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Afyonkarahisar'da taraftarları sokağa döktü.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. 36. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın bu başarısı Afyonkarahisar'daki sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü. Kente kutlamalarının adresi Yeşil Yol oldu. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler ile sokağa çıkan yüzlerce taraftar şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.