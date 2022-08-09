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Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağışlar birlikte etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu.

Afyonkarahisar'da aniden başlayan sağanak yağışlar birlikte etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu. Çatının yola düştüğü esnada kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Olay, kent merkezi Sahipata mahallesinde ki galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde kentte aniden başlayan sağanak yağış bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Sitede yer alan bir dükkanın çatısı yağışla birlikte başlayan fırtınada yerinden söküldü. 2 katlı binanın çatısı iş yeri önünde satılmayı bekleyen traktörlerin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

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