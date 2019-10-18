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Afyonkarahisar'da şiddetli yağış zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Şuhut'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli sağanak yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, vatandaşlar ise ıslanmamak için dükkan tenteleri ve otobüs durakları gibi yerlere sığındı. Vatandaşların birçoğu ise montları ve ellerindeki poşetler ile yağmurdan korunmaya çalıştı Cuma namazına yetişmek isteyen vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

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