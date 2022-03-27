Afyonkarahisar'da şiir yarışması

Afyonkarahisar Karahisar Gençlik Merkezi'nde 13-17 yaş ve 18-25 yaş kategorilerinde şiir okuma yarışması düzenlendi.

Yarışmaya 96 öğrenci katılım gösterdi. Dereceye giren öğrenciler Denizli'de düzenlenecek olan bölge finaline katılmaya hak kazandı. Birçok farklı şiirin okunduğu yarışmaya yüzlerce seyirci de izleyici olarak geldi. 13-17 yaş kategorisinde erkeklerde birinci Abdulkadir Karagüven olurken, kadınlar da ise Ayşe Kıymık birinci oldu. 18-25 yaş kategorisinde kadınlarda ‘Emine Demircan' birinci olurken, erkekler de ise ‘Emirhan Ekici' yarışmayı birinci olarak tamamladı.

Yoğun ilgi gösterilen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyaları, hediyeleri ve başarı belgesi Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertük ve jüri üyesi olan öğretmenler tarafından verildi.